Начальником департамента образования Томска назначен Максим Савенков

13 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 13 декабря, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер представил нового начальника городского департамента образования - Максима Савенкова.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, новый руководитель ранее исполнял обязанности руководителя департамента. Ранее эту должность занимала Ольга Васильева, которая покинула свой пост в мае 2021 года, после 14 лет работы.

Максим Савенков с 2013 года начал работу в городском департаменте образования, занимал должность заместителя начальника департамента. Закончил Томский государственный университет по специальности «менеджмент». В 2007 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

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