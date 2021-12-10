Координационный совет томской облдумы рассмотрел проект бюджета региона

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

В пятницу, 10 декабря, в Законодательной Думе Томской области состоялось заседание Координационного совета по местному самоуправлению, в рамках которого был рассмотрен проект бюджета региона.

Так, по итогам рассмотрения главного финансового документа Томской области в первом чтении были высказаны предложения для работы Согласительной комиссии. Среди них капитальный ремонт объектов социальной сферы, строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий, плановая медпомощь, обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы, прежде всего образования.

Всего в Согласительную комиссию поступило более 150 предложений субъектов права законодательной инициативы — из них 21 от депутатов областной и 1 от районной дум.

В Согласительную комиссию вошли 11 представителей депутатского корпуса и 11 представителей от администрации Томской области. Также в составе были руководители всех партий, представленных в ЗДТО.

"Мы все поддержали те предложения, которые обсуждались на Согласительной комиссии, все представители фракций проголосовали «за», – прокомментировала спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская итоги заседания.

Работа Согласительной комиссии завершилась 1 декабря. С учетом принятых органом решений и уточненных объемов финансовой помощи доходы областного бюджета выросли на 17,6 млрд рублей и достигли 90,7 млрд рублей. Это стало возможным благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета. За счет федерации также удалось увеличить расходы на 20,8 млрд рублей, еще 3,3 млрд рублей к этой сумме удалось добавить за счет областного бюджета. Главный финансовый документ региона остается профицитным.

«Профицит составил 800 млн рублей. Но это совершенно не значит, что при принятии бюджета во втором чтении мы можем еще раз вернуться к вопросу об увеличении расходов, – уточнила Оксана Козловская. – В 2022 году администрация Томской области на себя берет серьезно повышенные социальные обязательства по увеличению доходной части бюджета и прежде всего решение проблем, связанных с налогом на прибыль. Это проблемы межбюджетных отношений, прежде всего с крупными государственными корпорациями», – уточнила Оксана Козловская.

Большая часть поступивших в бюджет Томской области дополнительных средств будет направлена на социальную сферу. Так более 320 млн рублей будет выделено на ремонт школ в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области». Почти 40 млн рублей направят на капитальный ремонт здания стационара «Светленской районной больницы». Более 99 млн рублей дополнительно выделят на предоставление жилищных сертификатов для детей сирот.

Кроме того, дополнительное финансирование будет выделено на строительство дорог — как в Томске, так и в Томской области, ремонт учреждений культуры и многое другое.

Согласительная комиссия также предусмотрела выделение почти 3,3 млрд рублей из областного бюджета на реализацию 21 программы и непрограммные расходы. Часть этих средств будет направлена на программу «Бюджетный дом», благоустройство территории Детской больницы №1, приобретение оборудования для томской Больницы скорой помощи и реализацию проектов, предложенных населением региона.

«Мы должны завершить текущий год без образования просроченной кредиторской задолженности. Это очень важно. Если задолженность возникает, то, во-первых, люди не получают деньги, а во-вторых предприятия страдают. Это абсолютно недопустимая вещь, мы лучше займем, но по своим расходным обязательствам рассчитываемся, и требуем это и с муниципальных образований. Бюджет не должен выступать в экономике источником неплатежей. Сегодня, как никогда надо очень бережно относиться к своим финансовым ресурсам, взвешенно, реально оценивать возможности местных бюджетов», – сообщил начальник департамента финансов, заместитель губернатора Томской области Александр Феденев.

Он также добавил, что работа над проектом бюджета находится на завершающей стадии. Бюджет будет внесен в Законодательную Думу Томской области в понедельник, 13 декабря. Тогда же документ появится в общем доступе.

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