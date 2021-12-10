Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
10 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 226 человек. Один заболевший скончался, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 58 110 случая заболевания коронавируса. 42 300 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: