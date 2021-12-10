Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

10 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 226 человек. Один заболевший скончался, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 58 110 случая заболевания коронавируса. 42 300 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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