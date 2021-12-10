Рабочая группа Томской облдумы поддержала законопроект о комплексном развитии территории

10 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В четверг, 9 декабря, в Томске состоялось заседание рабочей группы комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию, в рамках которого прошло обсуждение проекта закона о реализации механизма комплексного развития территории в регионе.

Вместе с экспертным сообществом и представителями администрации Томской области депутаты рассмотрели региональные поправки, предусматривающие введение нового механизма комплексного развития территорий, а также уточняющие полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Актуальность принимаемого законопроекта в начале совещания подчеркнул заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто:

«На сегодняшний день два региона в стране не приняли закон о комплексном развитии территории — Забайкалье и Томская область. Этот закон необходим в первую очередь областному центру, где он будет наиболее востребован. Так, в 2013 году в городе было введено 38 многоквартирных домов общей площадью 342 тыс. кв. метров. В этом году — всего четыре дома общей площадью 27 тыс. кв. метров. Причина всего этого — нормативы, заложенные в правилах землепользования и застройки, градостроительная политика и политика, которая в целом сегодня работает не на интересы томичей».

По словам замгубернатора, в результате предложение в сфере недвижимости на томском рынке сократилось практически до нуля:

«Ситуация с вводом жилья в областном центре удручает: если в 2015 году здесь было введено 38 многоквартирных домов, то в 2021 году введено лишь четыре. Это итог существующих жестких нормативов в строительстве и проводимой администрацией Томска градостроительной политики, — сказал вице-губернатор. — Поэтому мы просим депутатов поддержать данный законопроект на декабрьском заседании областной думы, чтобы документ начал работать уже с 1 января 2022 года с последующей доработкой в процессе правоприменения».

В связи с этим он попросил собравшихся поддержать закон и внести свои предложения.

В свою очередь, начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Асонов, представляя законопроект отметил, что главная цель документа — обеспечение сбалансированного и устойчивого развития территории поселения. Основной акцент в документе сделан на улучшении жилищных условий граждан.

«Активно заниматься документом мы начали в феврале 2021 года. На сегодняшний день рассматривается шестой или седьмой вариант закона с подзаконными актами, — сообщил Дмитрий Асонов. — Закон позволит более основательно подступиться к развитию транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры. А это — эффективное использование территории любых поселений, формирование комфортной городской среды. И еще один момент — внебюджетные отношения. Этот закон и система подзаконных актов позволят нами привлечь в том числе и внебюджетное финансирование для развитие территорий, в том числе и городских».

По словам начальника департамента, закон предполагает четыре вида комплексного развития территории. Один из них касается участков, на которых располагаются жилые дома, соответствующие одному из семи параметров. Так, под закон о комплексном развитии территории попадают:

аварийные многоквартирники;

жилые здания с физическим износом около 70%;

дома, стоимость ремонта которых превышает сумму, определенную нормативными документами субъекта РФ;

многоквартирники, построенные до 1975 года по типовым проектам;

дома, построенные из не самых лучших материалов — шлакоблоков, засыпные, каркасные и т.д.;

многоквартирники с низким уровнем благоустройства.

Предполагается, что жильцы домов, попавших под действие закона, смогут улучшить свои жилищные условия, получив квартиры идентичной или большей площади, обеспеченные всеми необходимыми элементами инфраструктуры. При этом в целях комплексного развития территории не будут изыматься жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства и объекты федерального значения.

«В законе есть отсылки, которые позволяют включить дома ИЖС в проект комплексного развития территории, если они признаны аварийными», — уточнил Дмитрий Асонов.

Также закон предполагает варианты развития территорий с нежилой застройкой, комплексное развитие незастроенной территории и участков, внесенных в список на развитие по запросу правообладателей — как собственников земельных участков, так их арендаторов.

Проект закона вызвал у членов рабочей группы ряд вопросов, большинство из которых касались его нюансов. Собравшиеся поделились своим мнением по поводу принимаемого документа.

«Мы, как комитет, хотели бы понять, какое мнение у отраслевого сообщества в отношении норм, которые прописаны в этом законе. Поэтому пригласили президента Союза строителей, руководителей ряда строительных компаний, администрация города, совета муниципальных образований, — отметил председатель комитета Сергей Автомонов. — Закон нацелен на комплексное развитие территории, при этом мы предполагаем, что будет достигнуто существенное снижение стоимости квадратного метра за счет того, что инженерной инфраструктурой весь город уже оснащен. Также этот закон позволяет более решительно применять нормы и работать с территориями».

В ближайшее время проект закона будет рассмотрен на заседании профильного комитета, а после будет вынесен на утверждение депутатов Законодательной Думы Томской области.

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