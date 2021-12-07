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Замгубернатора Томской области Сергея Ильиных освободили от должности

Власть, Томские новости, награды власть отстранили от должности политические игры Замгубернатора Томской области Сергея Ильиных освободили от должности

Сегодня, 7 декабря, губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности своего заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Сергей Ильиных 7 декабря завершил свою работу в администрации Томской области. Она была нелегкой, во многом я ему благодарен, но сейчас время перемен», — сказал губернатор.

Функции внутриполитического заместителя передадут вице-губернатору по территориальному развитию Анатолию Рожкову.

«Анатолий Михайлович Рожков будет совмещать две должности, у него для этого есть и силы, и опыт. Он полностью погружен в проблемы Томска, Северска, его отлично знают во всех муниципалитетах», — подчеркнул губернатор.

По его словам, главной задачей Анатолия Рожкова станет сохранение в регионе стабильности и гармоничности общественно-политической жизни, чтобы «вся политическая борьба была нацелена не на разъединение и разрушение, а шла в интересах развития Томской области».

В свою очередь Сергей Ильиных отметил, что у него есть субъективные и объективные причины оставить должность.

«Субъективная, личная причина в том, что эта работа требует больших эмоциональных затрат, постоянного поиска компромисса в зачастую неразрешимых противоречиях. Объективная причина в том, что в преддверии нового электорального цикла внутриполитический блок должен быть полностью обновлен. У Томской области будет новый секретарь отделения „Единой России“, новый руководитель регионального исполкома партии власти и новый куратор внутриполитического блока. Считаю это абсолютно правильным», — рассказал Сергей Ильиных.

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