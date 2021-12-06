В Томске незаконно возводят дополнительный этаж бизнес-центра «Гринвич» — власти

6 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

В центре Томска на проспекте Ленина ведется незаконное строительство дополнительного седьмого этажа бизнес-центра «Гринвич». Об этом со ссылкой на главу комитета по охране объектов культурного наследия региона Елену Перетягину сообщает РИА Томск.

Уточняется, что строительство в здании по пр. Ленина, 60/1 нарушает особый градостроительный регламент, действующий в исторической части города.

«Выявлено нарушение требований, установленных постановлением администрации Томской области от 14.06.2012 №226а „Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны“, в части проведения работ по реконструкции нежилого здания», — говорится в письменном ответе Елены Перетягиной агентству.

Она добавила, что свое заявление о незаконной надстройке областной комитет направил в мэрию Томска.

Ранее, в 2018 году мэрия уже пыталась оспорить строительство дополнительного (пятого) этажа в расположенном рядом с «Гринвичем» торговом центре «Почтальон». Муниципальные власти также считали, что строители нарушили высотный регламент. Однако областной комитет по охране памятников классифицировал дополнительный этаж как застекленную террасу и не стал препятствовать ее возведению.

Фото: Игорь Фаткулин

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