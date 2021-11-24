Как инструмент CustDev может помочь молодым предпринимателям рассказали в «Точке кипения – Томск»

24 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: «Точка кипения – Томск»

В воскресенье, 21 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» прошел очный интенсив «Как сделать продукт, который купит не только ваша мама?» для предпринимателей с проектами на ранней стадии.

Программа мероприятия включала лекционную и практическую часть для участников — молодых предпринимателей, перед которыми стоит задача по развитию своего проекта или проектной идеи в конкретный бизнес-продукт и вывод его на рынок. Эксперты мероприятия рассказали об инструменте Customer Development (CustDev) и его использовании для определения рынка и отработки гипотез потребности продукта на рынке, формирования портрета потребителя конечного продукта. Участие в мероприятии приняли лидеры и команды проектов, в числе которых сервис по подбору психологов, интерактивная платформа для достижения целей и повышения мотивации, квест-тур по городу в тематике Шерлока Холмса и другие.

Экспертами мероприятия выступили:

Максим Пудалов, основатель и директор фонда поддержки стартапов «Спутник», серийный предприниматель, эксперт WorldSkills, председатель координационного совета кластера «Информационные технологии»;

Елизавета Шефер, начальник отдела маркетинга фонда поддержки стартапов «Спутник», лауреат регионального конкурса от Департамента профессионального образования Томской области «Лучший наставник — 2020» в номинации «Лучший наставник на предприятии»;

Булат Абдрашитов, технический директор фонда «Спутник», Scrum-мастер, создатель уникального тренинга A.C.G.

Максим Пудалов на примере компании GEOS рассказал о важности применения инструментов, позволяющих оценить востребованность продукта до его масштабирования. «GEOS мы не придумали, — говорит Пудалов. — К нам пришли геологи с запросом на такой продукт». Как отмечает Максим Пудалов, компании понадобилось 10 лет, чтобы «нащупать» концепцию продукта и вывести на коммерческий уровень. По словам Елизаветы Шефер, в России под CustDev понимают набор инструментов и действий, который применяется на старте запуска проектной идеи и заключается в отработке гипотезы актуальности предлагаемого продукта для решения проблем целевой аудитории. «На этапе CustDev’а мы не показываем свое решение потенциальным клиентам, — говорит Елизавета. — Мы спрашиваем, есть ли у клиента проблема и есть ли у него сейчас решение этой проблемы». Первый этап Customer Development включает выявление потребителей продукта. На втором этапе происходит верификация потребителей, когда уже есть версия конечного продукта или MVP (минимально жизнеспособный продукт). На этом этапе, как отмечает Елизавета, предприниматели получают обратную связь от потенциальных клиентов — решает ли этот продукт их вопросы и проблемы. «Если нет, тогда мы возвращаемся на шаг назад, — говорит Шефер. — Если все хорошо, тогда идем на следующий этап — расширение клиентской базы». И последний этап включает первые продажи.

Эксперт интенсива отметила, что в целом инструмент CustDev может использоваться на старте проекта, когда действующей компании нужно создать новый продукт или, например, когда уже сделан MVP, но по каким-то причинам продажи не случаются. При успешной реализации проекта перед предпринимателями встает вопрос о масштабировании своего бизнеса. Участники мероприятия на вопрос Максима Пудалова, в чем разница между продуктом регионального и федерального уровня, представили свои версии, в числе которых сложность отработки юридических аспектов, необходимость наличия проработанной модели проекта, способной адаптироваться под меняющиеся условия, и удаленный контроль реализации проекта, актуальность продукта для аудитории в других регионах или странах. По словам Максима Пудалова, на федеральный или мировой рынок нужно выходить, исходя из решения локальных задач. «Вы не должны сразу делать продукт на мир», — говорит эксперт.

В ходе мероприятия участники на практике применили знания, полученные от экспертов, в том числе подготовили и провели интервью и презентовали свои проекты, получили обратную связь и направления доработки для оформления конечного продукта, который будет востребован на рынке.

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