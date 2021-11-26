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Ночью в Томске две иномарки пострадали от огня

DIY, Происшествия, пожар огонь сводка происшествий загорелись жесть Томска Ночью в Томске две иномарки пострадали от огня

Минувшей ночью, 26 ноября, в Томске загорелись припаркованные на обочине Isuzu Elf и Toyota Ist, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу Кузнечном проезд, 4 поступило в 5.35. Автомобили удалось потушить к 5.45. В результате пожара у обоих автомобилей обгорел моторный отсек. У грузовика также обгорела панель электроприборов, частично салон. У легковой иномарки закоптился салон.

На месте работали 2 автоцистерны и 7 человек. Общая площадь пожара составила 3 кв. метра.

Причина возгорания устанавливается.

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