Ночью в Томске две иномарки пострадали от огня
26 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Минувшей ночью, 26 ноября, в Томске загорелись припаркованные на обочине Isuzu Elf и Toyota Ist, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании по адресу Кузнечном проезд, 4 поступило в 5.35. Автомобили удалось потушить к 5.45. В результате пожара у обоих автомобилей обгорел моторный отсек. У грузовика также обгорела панель электроприборов, частично салон. У легковой иномарки закоптился салон.
На месте работали 2 автоцистерны и 7 человек. Общая площадь пожара составила 3 кв. метра.
Причина возгорания устанавливается.
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