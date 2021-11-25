Новый резидент томской ОЭЗ построит производственный корпус на 8 тыс. квадратных метров

25 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Экспертный совет одобрил бизнес-план нового резидента ОЭЗ «Томск» — компании «ПроКванТ». Он включает в себя строительство производственного корпуса площадью 8 тыс. кв. метров. Он станет крупнейшим объектом, возведенным здесь за частные инвестиции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

АО «ПроКванТ» создано в 2021 году на базе обособленного подразделения АО «ИнфоТеКС». Предполагается, что созданный для предприятия комплекс будет предназначен для опытного и мелкосерийного производства программно-аппаратных комплексов защиты информации, в первую очередь — комплексов квантового распределения ключей. Первичные инвестиции будут направлены на строительство самого комплекса и приобретение технологического оборудования.

«В 2019 году мы открыли экспериментальное производство в Томске. Сейчас оно загружено на 100%, именно поэтому мы приняли решение инвестировать в строительство новой опытно-производственной площадки. Этот проект позволит нам не только увеличить объем производства ПАКов, но и выделит мощности для экспериментального производства, необходимого для развития наших продуктов, в том числе квантовых криптографических систем, за которыми будущее», — отметил генеральный директор компании «ИнфоТеКС» Андрей Чапчаев.

По его словам, компания выбрала Томск, так как здесь находится большая команда разработки, а также из-за сотрудничества с ТУСУРом. Кроме того, организация производства в ОЭЗ «Томск» также позволит компании получить налоговые льготы, что делает проект привлекательным с точки зрения инвестиций. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней должен составить около 283 млн рублей.

Предполагается, что реализация проекта позволит компании сконцентрировать на своей материальной базе ключевые компетенции в области разработки и тестирования «железа», что облегчит переход к созданию аппаратных платформ на отечественной элементной базе и сведет к минимуму зависимость от контрактных заказов.

ИнфоТеКС — отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Пензе. В Томске сосредоточено собственное опытное и серийное производство программно-аппаратных комплексов (ПАК).

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