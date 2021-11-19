Матч «Томи» впервые будет судить женщина

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Грядущий выездной матч «Томь» — «Акрон» впервые в истории будет судить женщина, сообщатся на сайте томской команды.

Главным арбитром предстоящего матча назначена Анастасия Пустовойтова из Москвы. Помогать ей будут Дмитрий Колосков из Уфы и Станислав Попков из Петрозаводска. Инспектором назначен Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат — Полина Папыева (Москва).

Анастасия Пустовойтова является арбитром ФИФА, в 2019 году судила финал женской Лиги чемпионов. В мужском профессиональном футболе работает с 2020 года. Сперва обслуживала матчи ПФЛ, а с апреля 2021 года — ФНЛ.

Напомним, матч 24-го тура ОЛИМП-ФНЛ пройдет в Жигулевске 21 ноября в 18:00 по томскому времени.

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