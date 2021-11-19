18+
18+

Матч «Томи» впервые будет судить женщина

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, матч судья томь томский футбол Матч «Томи» впервые будет судить женщина

Грядущий выездной матч «Томь» — «Акрон» впервые в истории будет судить женщина, сообщатся на сайте томской команды.

Главным арбитром предстоящего матча назначена Анастасия Пустовойтова из Москвы. Помогать ей будут Дмитрий Колосков из Уфы и Станислав Попков из Петрозаводска. Инспектором назначен Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат — Полина Папыева (Москва).

Анастасия Пустовойтова является арбитром ФИФА, в 2019 году судила финал женской Лиги чемпионов. В мужском профессиональном футболе работает с 2020 года. Сперва обслуживала матчи ПФЛ, а с апреля 2021 года — ФНЛ.

Напомним, матч 24-го тура ОЛИМП-ФНЛ пройдет в Жигулевске 21 ноября в 18:00 по томскому времени.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пьеса обозревателя Томского Обзора попала в шорт-лист международного конкурса

9 ноября 2021
Томские новости

Пятеро томичей предстанут перед судом за организацию притонов

2 ноября 2021
Томские новости

Двоих жителей Томской области осудят за вымогательство и похищение человека

19 ноября 2021
Томские новости

ТГУ займется изучением киберспорта и использует его в образовании

26 октября 2021
Томские новости

В Томской области вступили в силу ограничения на вход в заведения общепита для невакцинированных

8 ноября 2021
Томские новости

В Томске из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения на ул. Красноармейской

29 октября 2021
Томские новости

В томском Политехе обсуждают новые подходы к инженерному образованию

16 ноября 2021
Томские новости

Директора томской компании-оператора по обращению с ТКО приговорили к 4 года колонии за хищении 8,5 млн рублей

17 ноября 2021
Томские новости

Ковидные каникулы в Томской области продлили на неделю

3 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle