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Более 270 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 275 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 51 человека, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 52 393 случая заболевания коронавирусом. 39 115 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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