На следующей неделе в Томске откроются лыжные базы

16 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

В субботу, 27 ноября, в Томске заработают семь лыжных баз и пунктов проката инвентаря, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в этот день заработают лыжные базы «Буревестник», «Метелица», «Кедр», «Черемушки», в Сосновом бору, ТГУ и ТУСУР.

В честь открытия зимнего спортивного сезона на базе «Метелица» (ул. Королева, 13) в 11.00 стартуют соревнования по лыжным гонкам.

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