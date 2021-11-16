Томичи взяли «бронзу» Кубка мира по рукопашному бою

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2021 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены стали вторыми на Кубке мира по рукопашному бою, который впервые проводился в России.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 39 стран, в том числе из США, Великобритании, Германии и Италии. Кубок мира по рукопашному бою проходил в России впервые. В программу турнира входили дисциплины «поединок» и «самооборона».

Президент федерации рукопашного боя Томской области Дмитрий Егораев в паре с своим тренером Андреем Яцковским завоевал бронзу чемпионата в дисциплине «самооборона 1+1», добавив свою медаль в общекомандную копилку сборной России, которая по итогам соревнований заняла 1 место.

«Соревнования проведены на самом высоком уровне — современно, динамично, объективно, стильно! Кубок — это не только поединки. Это про образ жизни, где благородство, честность, дружба и стремление к вершинам. Это про радость, слезы, смех и поддержку товарищей. Это мир без границ! Доволен своим результатом и выражаю благодарность своему тренеру Андрею Яцковскому», — делится эмоциями Дмитрий.

Добавим, в этом году Международная федерация рукопашного боя отмечает 15-летие с момента образования. Рукопашный бой как дисциплина появился в России, на сегодняшний день он развивается в 40 странах. Приоритетной задачей федерации сейчас является включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта.

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