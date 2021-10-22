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Девушка-пассажир погибла в ДТП с водителем без прав в Томской области

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Накануне утром, 14 ноября, в Томской области произошло ДТП, в результате которого погибла 21-летняя девушка, еще одна женщина получила травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.50 на 76 километре трассы Каргала — Бакчар. Здесь 23-летний водитель Hyundai Getz не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погибла девушка-пассажир. Еще один пассажир — 45-летняя женщина, с травмами доставлена в больницу.

В сообщении отмечается, что водитель иномарки не имел прав на управление транспортными средствами.

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