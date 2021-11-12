Практикум по инвестиционной оценке стартап-проектов пройдет в «Точке кипения – Томск»

12 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 14 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» пройдет практикум по инвестиционной оценке стартап-проектов. Лекция и деловая игра помогут проектным командам и стартапам научиться оценивать перспективность своих предпринимательских инициатива и привлекать инвестиции.

Проведет практикум его автор — Вячеслав Макович — консультант по технологическому предпринимательству и бизнес-трекер. Автор нескольких книг, в том числе «Ты. Пошаговое руководство по пониманию, управлению и развитию» и «Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса» (совместно с Максимом Спиридоновым), которая стала лучшей Российской деловой книгой 2019 года. У Вячеслава есть опыт привлечения инвестиций, создания и развития венчурного фонда, а также работы с проектами различных корпораций («Газпромнефть», «Норникель», «Роснано» и др.) и быстрорастущих стартапов («Нетология», GeekBrains и др.).

Практикум будет состоять из двух частей. На лекции эксперт расскажет, как формировать бизнес-модель, оценивать объём рынка и стоимость проекта, создавать MVP, рассчитывать и оптимизировать юнит-экономику, а также как создавать необходимые для инвесторов документы и презентовать их. После этого пройдет деловая игра, в ходе которой участники смогут поработать основные инвестиционные документы по своему проекту и получить обратную связь.

Практикум открыт для инициатив разного уровня зрелости — от идеи, до проектной команды и стартапа из разных областей — цифровые технологии, приборостроение, креативные индустрии, сектор услуг и т.д.

Участники смогут уточнить свою бизнес-гипотезу и рыночную идею, посчитать unit-экономику и «собрать» проект для коммуникации с потенциальными инвесторами. Каждая инициатива получит обратную связь, а команда сможет уточнить свой подход.

Время: с 12:00 до 16:00. Все подробности о мероприятии и регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/events/244602.

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