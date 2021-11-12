Крупнейший ТРЦ Томска объявил об отмене требования QR-кода для входа, несмотря на введенные в регионе ограничения

12 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Томский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Изумрудный город», являющийся крупнейшим в городе, с 12 ноября отменил вход по QR-кодам, справках о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании, несмотря на введенные в регионе соответствующие ограничения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Теперь снова можно посещать „Изумрудный Город“ без QR-кода, а также любого документа о прививке или перенесённом заболевании COVID-19. Все магазины работают в обычном режиме», — сообщается в пятницу в официальном аккаунте ТРЦ во ВКонтакте.

Отмечается, что по-прежнему остановлена работа детских и развлекательных заведений, кинотеатра, фуд-корта, кафе и ресторанов без отдельного входа в ТРЦ.

В свою очередь представитель регионального оперативного штаба сообщил «Интерфаксу», что такие действия ТРЦ являются нарушением.

«Оперштаб считает это нарушением действующего режима ограничений», — сказал представитель оперативного штаба.

Как сообщалось, с 8 ноября в Томской области введен запрет на посещение без QR-кода, справки о вакцинации или ПЦР-теста как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг: торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры.

По последним данным, с начала пандемии в Томской области зафиксировано 50 тыс. 788 случаев COVID-19, выздоровели 38 тыс. 851 человек, умерли 608.

Фото: vk.com/izumrudniy.tomsk

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: