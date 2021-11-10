Томичи выступают против строительства многоквартирников у Красной мечети

10 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Группа томичей обратилась в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области в связи с возможным строительством трех многоквартирных домов в «Татарской слободе» на ул. Трифонова, 18, рядом с Красной мечетью.

Как сообщают в телеграм-канале Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), среди обратившихся был также председатель мусульманского духовенства.

«По заявлению председателя комитета по охране объектов культурного наследия ТО Елены Перетягиной, никакого согласования проектной документации на указанное строительство выдано не было. Представители департамента архитектуры администрации города Томска заявляют обратное», — отмечают в ВООПиК, уточняя, что департамент обратился за соответствующими разъяснениями в комитет по охране объектов культурного наследия.

Общественники также обратились в уполномоченный региональный орган с требованием незамедлительно отозвать согласование проектной документации на строительство по адресу ул. Трифонова, 18, а также вынести этот вопрос на градсовет при губернаторе с участием представителей мусульманского духовенства.

Представители ВООПиК также напомнили, что согласно действующему ПЗО, при строительстве на данной территории допускается применение только традиционного основного строительного материала.

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