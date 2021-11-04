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Томский Underground переносит концерт из-за утреннего пожара

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Запланированный на завтра, 4 ноября, концерт гитариста Олега Качанко в джаз-кафе Underground переносится на 11 ноября из-за произошедшего сегодня утром пожара. Об этом Томскому Обзору сообщил основатель заведения, заместитель директора Международного культурно-просветительского центра ТУСУР Олег Усенко.

По его словам, возгорание в сопредельных с кафе площадях не повредило заведению.

«Но, конечно, потребуется время, чтобы привести все системы жизнеобеспечения джаз-кафе в порядок. Надеемся управиться за эту неделю, — отметил Олег Усенко. — Было множество звонков с тревогой, беспокойством и предложением помощи. Мы всем очень благодарны!».

За другими изменениями в работе Underground можно следить на сайте и в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Томске произошел пожар в здании по пр. Ленина, 46. Из здания были эвакуированы три человека. Никто не пострадал.

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