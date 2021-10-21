Завтра томский Главпочтамт изменит график работы

21 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Завтра, 22 октября, главное почтовое отделение Томска будет работать по сокращенному графику. Причина изменения режима — капитальный ремонт трансформаторной подстанции, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, в пятницу Главпочтамт будет работать с 8:00 до 9:00 и с 16:30 до 22:00. В сообщении отмечается, что связанное с ремонтом отключение электроэнергии не скажется на работе почтальонов, а в все почтовые отправления, поступившие в отделение накануне, будут доставлены на следующий день.

Также с 9:00 до 16:30 клиенты Главпочтамта могут обратиться в ближайшие к нему почтовые отделения — это отделение связи 634009 (ул. Войкова, д. 57), почтовое отделение 634029 (пр. Фрунзе, 20) и отделение 634028 (ул. Учебная, 3). Все отделения работают без перерыва на обед.

Найти на карте другие ближайшее к Главпочтамту почтовые отделения можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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