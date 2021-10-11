Выездной матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 9 октября, в Иваново прошел матч 16-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021–2022 в рамках которого местный «Текстильщик» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Томичи открыли счет на 47 минуте матча. Александр Ставпец успешно реализовал пенальти. Однако на 68 минуте хозяева поля сумели отыграться. После передачи от Н’Диайя Мосейчук точно пробил из пределов штрафной.

В результате встреча закончилась со счетом 1:1. По итогам 16 туров «Томь» находится на 12 строчке турнирной таблицы ФНЛ.

Следующий матч томская команда проведет в Томске 13 октября, где примет ФК «Олимп» з Долгопрудного.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: