18+
18+

Выездной матч «Томи» закончился ничьей

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, Томь матч футбол томский футбол выиграли ФНЛ ставки коэффициенты Выездной матч «Томи» закончился ничьей

В минувшую субботу, 9 октября, в Иваново прошел матч 16-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021–2022 в рамках которого местный «Текстильщик» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Томичи открыли счет на 47 минуте матча. Александр Ставпец успешно реализовал пенальти. Однако на 68 минуте хозяева поля сумели отыграться. После передачи от Н’Диайя Мосейчук точно пробил из пределов штрафной.

В результате встреча закончилась со счетом 1:1. По итогам 16 туров «Томь» находится на 12 строчке турнирной таблицы ФНЛ.

Следующий матч томская команда проведет в Томске 13 октября, где примет ФК «Олимп» з Долгопрудного.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Экспертный совет Минобрнауки утвердил создание в Томской области карбонового полигона

27 сентября 2021
Томские новости

Томичей приглашают посмотреть на «Сказочный бестиарий» с кентавром-полканом и единорожкой

15 сентября 2021
Томские новости

Четверо пострадали, один погиб при столкновении встречных иномарок в Томской области

23 сентября 2021
Томские новости

Томичи могут помочь собрать средства на выпуск посмертного альбома музыканта Юрия «Юса» Терюкалова

8 октября 2021
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о теории и истории концептуального искусства

20 сентября 2021
Томские новости

Обмелевшая Томь позволила томским археологам найти около 100 кг артефактов на острове Няша

29 сентября 2021
Томские новости

Жители Лондона и Парижа обеспечили кандидату от ЛДПР победу над единороссом в Томске

21 сентября 2021
Томские новости

Завтра томский Главпочтамт изменит режим работы

29 сентября 2021
Томские новости

Аквалангисты трех томских вузов очистили дно Университетского озера и Политехнического пруда

15 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle