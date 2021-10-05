Томские вузы победили в очередном этапе программы «Приоритет 2030»

5 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники успешно преодолели очередной этап конкурса Минобрнауки России на получение специальной части гранта на развитие исследовательского или отраслевого лидерства «Приоритет 2030».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, для участия в программе «Приоритет 2030» томские вузы представили программы развития. Они включают 17 ключевых проектов, в которых университеты намерены использовать потенциал друг друга, а также сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и ведущими производственными компаниями.

НИ ТГУ и НИ ТПУ защитили свои программы по треку исследовательского лидерства. До конца 2022 года каждый из них получит дополнительно к базовой субсидии выплату в размере 994 миллионов рублей. А команды ТУСУРа и СибГМУ стали первыми в треке отраслевого лидерства, победа в котором предполагает субсидию в 426 миллионов рублей (ТУСУРу) и 142 миллиона (СибГМУ).

«Убедительная победа томских университетов говорит о том, что мы верно выбрали стратегию развития томской высшей школы. В ее основе — проект „Большой университет“, ставка на опережающую исследовательскую работу, сотрудничество с реальным сектором экономики и наукоемким бизнесом. В Томской области наука и производство идут рука об руку, что еще раз подтвердил главный университетский конкурс страны», — поздравил университеты губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В свою очередь ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский отметил, что полученный грант повлияет как на развитие ТГУ, так и других вузов и всего региона в целом.

«Ближайшими ориентирами ТГУ станут пересборка научной повестки и фокусировка на исследовательских фронтирах, экосистемный подход и ориентация на междисциплинарность и трансотраслевое взаимодействие», — прокомментировал победу университета ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ректор ТПУ Дмитрий Седнев отметил, что представленная его командой программа представляет результат работы большой команды вуза в течение всего последнего года.

«Она описывает текущее положение дел по всем ключевым направлениям работы университета: от науки и образования до управления нашим кампусом, молодежной политики и финансовой модели, а самое главное — цели и конкретные шаги по развитию этих направлений на ближайшее десятилетие. Она формировалась с учетом наших существующих заделов, лучшего опыта политехников, но обращена она в будущее. Сейчас у нас есть стратегия и четкий план действий. Я признателен каждому политехнику, чья работа позволила создать эту программу и поможет ее реализовать», — отметил Дмитрий Седнев.

Программа «Приоритет 2030» нацелена на формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Масштабный государственный проект предполагает трансформацию привычной модели вузов и развитие их в логике не только образовательных, но и исследовательских центров мирового уровня.

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