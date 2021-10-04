В Томске выступит блюзовая певица Наталья Колеватова

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2021 // Фото: vk.com/jazzclubsinatra

В пятницу, 8 октября, в томском джаз-клубе Sinatra состоится концерт джазовой и блюзовой певицы из Новосибирска Натальи Колеватовой. Праздничный вечер будет посвящен дню рождения томского джазмена, основателя клуба Sinatra, Андрея Иноземцева.

Как сообщают организаторы, на сцене вместе с Натальей выступят яркие джазовые музыканты из Новосибирска — Денис Никитин (рояль), Андрей Ильин (барабаны), Михаил Муравьев (контрабас) и Николай Панченко (саксофон).

«Это будет незабываемый вечер лучших „осенних“ легендарных джазовых мелодий, вечер домашнего осеннего уюта, который сделает праздником звездное очарование гостьи. Будут и сюрпризы, и призы — как и заведено на моих программах», — рассказывает Андрей Иноземцев.

Концерт пройдет по адресу ул. Карла Маркса, 23а. Начало в 19.00, билеты уже можно купить по ссылке.

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