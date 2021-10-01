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У двух томских техникумов назначили новых директоров

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Сегодня, 1 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил новых руководителей Томского коммунально-строительного техникума и Томского техникума водного транспорта и судоходства, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так главой Томского коммунально-строительного техникума стал Антон Казанцев. Директором Томского техникума водного транспорта и судоходства стал Али Эйюб оглы Пашаев.

«Активная реализация национальных и региональных проектов в сфере строительства, бурное развитие судоходства предъявляют высокие требования к кадровому потенциалу отраслей. Перед новыми руководителями ставлю задачу повысить качество и расширить направления подготовки рабочих и специалистов, усилить взаимодействие с работодателями», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Антон Казанцев окончил Томский государственный педагогический университет по специальности «География», имеет 12-летний стаж на руководящих должностях, около 10 лет проработал в сфере образования.

Али Эйюб оглы Пашаев окончил Томский государственный университет, 24 года прослужил в правоохранительных органах, последний год работал в Томском техникуме водного транспорта и судоходства заместителем директора.

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