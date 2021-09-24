Томичи смогут увидеть цветение дурманного дерева и «орхидеи-инопланетянина»

24 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: «Орхидеи-инопланетянин»/СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета расцвели южноамериканские орхидеи психопсис и каттлея, акалифа гаитянская (или кошачий хвостик). В отделе теплых субтропиков зацвели абелия китайская и дурманное дерево.

Как уточняют в пресс-службе вуза, увидеть их пышное цветение гости Ботсада смогут в ближайшие выходные.

«Психопсис — „орхидея инопланетянин“ — цветёт в этом году уже второй раз. Первое цветение было в конце июля и произвело фурор среди посетителей — все желали сфотографировать экзотической цветок этой орхидеи, — рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Закрытый бутон напоминает куколку бабочки, которая постепенно выползает из своего укрытия. Своё народное название — „орхидея-инопланетянин“ — получила за очень необычную форму цветка, напоминающего крылатого пришельца с тремя отростками на голове. Такую форму цветок орхидеи приобрел в процессе эволюции, мимикрируя (подражая) под внешний вид насекомых-опылителей».

Каттлея Фото: СибБС ТГУ

Каттлея была названа в честь английского любителя тропических растений Уильяма Кэттли, именно он смог первым добиться цветения этой орхидеи в собственной оранжерее 200 лет назад, в 1818 году. Цветки каттлеи пахнут очень необычно. Они могут обладать запахом ландыша либо лилии, а некоторые имеют превосходный и ни с чем не сравнимый аромат изысканного парфюма.

Акалифа Фото: СибБС ТГУ

Акалифу гаитянскую отличают оригинальные пушистые малиновые соцветия, благодаря которым цветок получил свое народное название «гаитянский кошачий хвостик». Латинское название рода акалифа происходит от древнегреческого названия крапивы «акалифе», так как листья этих растений достаточно схожи и млечный сок акалифы может вызывать дерматит при попадании на кожу.

Бругмансия Фото: СибБС ТГУ

Бругмансия, или дурманное дерево, получила своё название в честь Себальда Брюгманса — известного ботаника и ректора старейшего в Нидерландах Лейденского университета. Народное названия этого растения — «ангельские трубы», так как во время цветения на растении формируются крупные белые цветки, внешне похожие на граммофончики, с приятным лилейным ароматом. Размеры цветков составляют в диаметре около 15 сантиметров и длиной до 30 сантиметров. Важно помнить, что на экскурсиях цветки бругмансии лучше не трогать, поскольку растение относится к семейству паслёновых и все части этого растения ядовиты.

Абелия Фото: СибБС ТГУ

Абелия китайская — красивоцветущий кустарник семейства жимолостные. Названа в честь британского натуралиста Кларка Абеля, впервые привёзшего семена абелии в Европу из Китая. На родине в Китае он используется в качестве декоративного растения, в основном для живых изгородей и групповых посадок. Цветки абелии по форме напоминают мелкие белые колокольчики и имеют очень сильный чарующий аромат. В природе в безветренную погоду аромат абелии можно уловить с расстояния 300 м от куста, и сейчас им пропитана практически вся теплая субтропическая оранжерея сада.

Посмотреть на цветение экзотических растений в оранжереях Ботсада можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00. Также по многочисленным просьбам открыта запись на групповые экскурсии с экскурсоводом по четвергам. Предварительная запись по телефону (3822) 529-816 и электронной почте sbg_seeds@mail.ru. Стоимость билета: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

Фото: СибБС ТГУ

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