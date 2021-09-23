Томичи придумают новый дорожный знак

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Администрация Томска предлагает жителям города принять участие в конкурсе на создание нового дорожного знака, который подскажет людям с ограниченными возможностями здоровья и родителям с колясками, где самый удобный для них путь.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вопрос о необходимости такого «ориентира» возник во время обходов улиц с главой Российских студенческих отрядов Михаилом Киселевым. Он отметил, что не всегда человек с коляской знает — где ближайший пандус, где удобные покатые спуски.

«К примеру, на пр. Ленина в районе Главпочтамта по нечетной нечетной стороне есть лестничный спуск, а по четной — очень комфортный пологий пандус. Появление специального знака могло бы облегчить жизнь маломобильных томичей», — говорится в сообщении.

Таким образом томичам предлагают придумать лаконичный и информативный дизайн нового знака, который бы указывал самый комфортный путь движения маломобильным людям и родителям с колясками.

Для участия в конкурсе необходимо до 7 октября (включительно) прислать свое изображение знака на электронную почту infopol@admin.tomsk.ru или в личных сообщениях в официальной группе администрации в ВК. Формат изображения — любой. В письме важно указать имя и телефон для связи.

Присланные работы оценит жюри из специалистов департамента дорожной деятельности и благоустройства, экспертов по доступной среде и представителей регионального родительского комитета. Они определят ТОП-3 работ, а лучшую выберут томичи, проголосовав в социальных сетях.

Итоги конкурса станут известны 18 октября. Победитель получит приз. Кроме того, авторский знак появится на центральных улицах города.

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