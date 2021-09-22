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Томские рафтеры привезли две медали с первенства России

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Рафтеры из Томской области стали обладателями золотой и серебряной медали первенства России среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состязания проходили в Ленинградской области на реке Вуокса. В соревнованиях участвовали экипажи рафтов-шестерок и рафтов-четверок из 11 регионов страны. Томские спортсмены выступали в двух категориях: R4 и R6.

«Томские спортсмены оказались в очень плотной борьбе. Стоит отметить, что в дисциплине „Спринт“ наши парни заняли 5 место, но отрыв от первого места составил всего 0,7 секунды! То есть все пять команд первой строчки финишировали в одной секунде, что для рафтинга является очень плотными результатами», — рассказал президент федерации рафтинга Томской области Алексей Широков.

В итоге в общем зачете R4 томичи стали вторыми, а в категории R6 — первыми. По итогам сезона в российской сборной команде во всех возрастных группах основные позиции заняли спортсмены Томской области.

«Сезон-2021 стал для томских рафтеров очень насыщенным: громкие победы от взрослой команды „Томск-Одиссей“ на чемпионате России и великолепный результат на Кубке мира, и вот — победа на первенстве России до 24 лет», — подытожил Алексей Широков.

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