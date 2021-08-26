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Жителю Томской области грозит до 7 лет колонии за вырубку 148 деревьев

Криминал, Томские новости, арестовали ель вырубки задержали Жителю Томской области грозит до 7 лет колонии за вырубку 148 деревьев

В Томской области сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в незаконной рубке житель села Бундюр. По предварительным данным мужчина вырубил 7 берез и 141 ель на сумму 6,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки Прокуратурой Чаинского района был обнаружен факт незаконной порубки деревьев на территории Чаинского лесничества вблизи села Бундюр. Прокуратура обратилась в дежурную часть ОМВД России по Чаинскому району для выяснения обстоятельств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность нарушителя. Им оказался 37-летним местный житель. В отношении него следователями ОМВД было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Теперь мужчине грозит до 7 лет колонии.

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