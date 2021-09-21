В Томске создали туристический маршрут по университетским библиотекам

21 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Маршрут, протяженностью 13 километров, объединяет шесть университетских библиотек города на Яндекс-картах. Томичи и гости города также смогут познакомиться с разными достопримечательностями на этом пути.

Как сообщает пресс-служба вуза, библиомаршрут станет отличным местом для прогулок, интересных фотографий и неожиданных открытий.

— Мы задумывали наш библиомаршрут как навигатор первокурсникам для знакомства с городом. Специалисты университетских библиотек выбирали интересные локации, расположенные рядом со своими зданиями, вдохновляющие и веселые. Карта библиомаршрута доступна в любое время для всех желающих, и мы приглашаем совершить реальные и виртуальные прогулки, — отметила инициатор проекта, ведущий методист отдела библиотечного взаимодействия и технологий Научной библиотеки ТГУ Дарья Бирюкова.

Кроме того, в маршрут вошли и знаковые для вузов места. Например, инсталляция, посвященная 125-летию ТПУ, недавно открытое Место силы креативных индустрий (ТГАСУ), памятник «Профессорам В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву от благодарных сибиряков» в Университетской роще, скульптура «Древо знаний» (ТУСУР). Есть и атмосферные локации: мост через реку Медичку, дворик Научной библиотеки, Учительский сквер.

Добавляется, что специалисты университетских библиотек будут продолжать работу над проекту и наносить на карту новые интересные точки.

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