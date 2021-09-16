В Томске построят еще одну школу за 1,2 млрд рублей

16 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

В Томске в рамках нацпроекта «Образование» будет построена новая школа. Она будет находиться по ул. Демьяна Бедного, 8 и будет выполнена по типовому проекту на 1 100 мест.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, подрядчиком при строительстве выступит «Строительно-монтажное управление ТДСК». Сумма контракта составляет 1 млрд 199 млн рублей. Предполагается, что работы будут завершены не позднее 31 декабря 2022 года.

Новая школа будет трехэтажной, площадью больше 6000 квадратных метров. В здании расположатся учебные классы, актовый и хореографический залы, столовая, спортивный и медицинский блоки, игровые, лаборантские и библиотека.

Также в пресс-службе отмечают, что регион намерен участвовать в новой президентской программе капремонта школ.

«Госдума предложила и президент поддержал то, что это должны быть прежде всего сельские школы. Для нашей Томской области с обширными сельскими территориями это очень важная инициатива. Вместе с управлениями образования и муниципалитетами мы составим реестр школ, нуждающихся в капитальном ремонте, а затем обязательно будем подаваться в программу, — отметил Евгений Паршуто. — Тем более что она подразумевает не только собственно капремонт школ, но и их переоснащение».

Всего за ближайшую пятилетку по решению президента в России будет построено не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться более миллиона детей. В июне по предложению парламентского большинства президент Владимир Путин распорядился дополнить эту госпрограмму новой — по капремонту и переоснащению школ. Начиная с 2022 года, будет ремонтироваться 1500 российских школ ежегодно, в порядок приведут около 7300 учебных заведений. Все эти меры в комплексе должны помочь улучшить инфраструктуру школьного образования и ликвидировать обучение во вторую и третью смены.

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