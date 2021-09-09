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Шесть деревьев и две электроопоры пострадали из-за сильного ветра в Томске

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В Томске коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра. По данным на 16.00 из-за порывов ветра упало 6 деревьев, повреждены две электрические опоры.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, падения деревьев на линии электропередач зафиксированы на ул. Октябрьская, 17/1, Трудовая, 17, пр. Ленина, 237. Кроме того, дерево упало на торговый павильон по пер.Стрелочный, 1/1, на гараж на ул. Алтайской, 153 и на балконы жилого дома по ул. Салтыкова-Щедрина, 48.

Городские службы устраняют последствия стихии: «Спецавтохозяйство» вывозит упавшие деревья с ул. Трудовой и пр. Ленина, «Горсети» восстанавливают поврежденные электропровода.

В пресс-службе отмечают, что проезд по основным городским магистралям и бесперебойная работа городского общественного транспорта обеспечены. Также УК и ТСЖ поручено убрать поваленные деревья и ветки во дворах, а собственникам магазинов и павильонов – с прилегающей территории.

Кроме того, в сообщении отмечают, что штормовое предупреждение, объявленное накануне, будет действовать и всю ночь 10 сентября.

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