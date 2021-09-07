Томские парашютисты привезли «золото» и «бронзу» с Чемпионата Сибири и Дальнего востока

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2021 // Фото: depms.ru

Томские парашютисты стали обладателями двух наград на прошедшем с 3 по 5 сентября чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по парашютному спорту, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие более 50 спортсменов из 6 регионов страны. Томские парашютисты смогли завоевать две награды в дисциплине «групповая акробатика». Так, команда, в состав которой вошли Иван Башмаков, Олег Батин, Карина Эшмурзаева, Ильмира Кручинская, Дмитрий Гребенюк, Владислав Чернобаев и Алексей Мирютов, завоевала золотую медаль в групповой акробатике 6-way.

Кроме того, томичи Иван Башмаков, Олег Батин, Вадим Котовщиков, Ильмира Кручинская и Алексей Мирютов заняли третье место в групповой акробатике 4-way.

Воздушная групповая акробатика — построение фигур в свободном падении. Парашютисты, падая в положении лежа, животом к земле, либо вертикально совершают перестроения в различные по сложности фигуры, составленные из человеческих тел. Групповая акробатика делится на несколько подвидов, которые именуются по количеству участвующих в команде парашютистов.

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