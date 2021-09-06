«Томгипротранс» задолжал работникам около 1,9 млн рублей

6 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Судебные приставы намерены принудительно взыскать около 1,9 млн рублей долгов по заработной плате с ОАО «Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении «Томгипротранса» возбуждены 83 дела.

Ранее сообщалось, что в июне следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам института.

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения сроком на полгода в отношении ОАО «Томгипротранс» в июне 2021 года. С заявлением о признании института банкротом обратилось петербуржское ООО «Инвестиционная компания «Ридиум» из-за задолженности в 1,95 млн рублей, суд признал требования обоснованными и ввел в «Томгипротрансе» наблюдение.

Как сообщалось, в последние годы «Томгипротранс» столкнулся с финансовыми трудностями. Помимо ООО «ИК «Ридиум, заявление о вступление в дело, как кредиторы, направили ФНС и ООО «Тесей», ранее имевшее долю в ООО «Леман-Инвест» — единственном собственнике института.

Проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс» образован в 1935 году на базе Сибирской экспедиции железнодорожных изысканий. Институт разрабатывает комплексные проекты строительства новых автомобильных и железных дорог. В числе его разработок — проект железной дороги Курагино-Кызыл, высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Казань, а также крупных транспортных развязок Томска.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томгипротранса» в 2020 году составила 96,1 млн рублей, чистый убыток — 48,9 млн рублей. Наиболее высокие финансовые результаты институт за последнее время показывал в 2016 году: выручка — 891 млн рублей, чистая прибыль — 86 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: