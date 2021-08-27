В Томске завершили работу на тепломагистрали в районе стадиона «Труд»

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2021 // Фото: vk.com/tomskrts

Накануне, 26 августа, подрядная организация «ТомскРТС» завершила реконструкцию участка тепломагистрали №2 Г, проходящей в районе стадиона «Труд», сообщает пресс-служба предприятия.

Во время проведения работ на магистрали заменили около 200 метро тепловых сетей на энергоэффективные трубопроводы, увеличив их диаметр с 600 до 700 миллиметров. Предполагается, что таким образом будет увеличена пропускная способность участка, что позволит подключить новые объекты в центральной части города, а также сохранить качество теплоснабжения в уже подключенных зданиях.

Энергетики отмечают, что при реконструкции использовались современные трубопроводы в пенополиминеральной изоляции, имеющие высокий уровень надежности, хорошо сохраняющие тепло. Отмечается, что они могут эксплуатироваться несколько десятилетий.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время подрядчик начнет благоустройство объекта — восстановит асфальтовое покрытие проезжей части пер. Спортивный, уложит тротуарную плитку и установит бордюры.

Предполагается, что благоустроительные работы будут завершены до 3 сентября.

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