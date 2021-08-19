Кошка Люська стала почетным работником Музея истории Томска

19 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

На прошедшей неделе, 12 августа, кошка Люсьена — сотрудница Музея истории Томска — получила почётную грамоту «За активное участие в жизни музея и многолетний добросовестный труд». Кроме того, Люсе досталась новая механическая мышь и кошачьи лакомства.

Вручение подарков было приурочено к Международному дню кошек, который отмечается 8 августа, и юбилею Люси, как музейного работника. Десять лет назад директор Музея истории Томска Наталья Суркова принесла ещё совсем маленького котёнка из приюта, и с тех пор кошка неизменно исполняет свои обязанности хранительницы.

У Люси есть свой распорядок дня, начинающийся с завтрака и утреннего обхода территории. Притом не только помещений музея, но и его окрестностей. На Воскресенскую гору часто захаживает другая кошка, с которой Люсьена враждует: оберегает собственные владения от чужаков.

«В здании музея грызунов уже давно нет, — рассказывает сотрудница музея Анастасия Каража. — Поэтому Люся приносит мышей с улицы. Она таким образом и подтверждает свою квалификацию, и показывает, что она работает, а не бездельничает».

У Люси нет стационарного рабочего места. Днём она может встречать гостей у входа, возле лавки с сувенирами или прохаживаться по экспозиции, проверяя, всё ли в порядке или сопровождать экскурсовода. Любимое место Люсьены — зал, где реконструирован интерьер русской избы. Кошка, сидящая на окошке, хорошо вписывается в антураж.

«Характер у неё нордический с элементами доброты и ласки. Люся у нас аристократка, не отзывается на „кис-кис“, детям мучить себя не даёт. Зато может подойти и успокоить, если ребёнок плачет», — продолжает Анастасия.

Как отмечают в музее, от подарков, вкусной еды и статуса почётного сотрудника Люся была в восторге. Правда, местонахождение механической мыши неизвестно уже никому, кроме её новой хозяйки. Зато не потеряется грамота. Её повесят возле входа в музей, чтобы каждый посетитель знал: эта чёрно-рыжая кошка не просто чей-то питомец, а самостоятельный музейный сотрудник.

Текст: Никита Кудряшов

Фото: Анастасия Нейзлер

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