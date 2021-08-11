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Томские полицейские смогут штрафовать нарушителей тишины

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Правительство России утвердило соглашение между Томской областью и МВД о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Речь идет о двух статьях регионального административного кодекса, касающихся покоя граждан. Теперь сотрудники полиции смогут привлекать к ответственности за назойливое приставание в общественных местах и нарушения прав томичей на отдых», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Ранее федеральное ведомство не могло составлять протоколы по местному КоАП, являющемуся региональным законом. Решения об этом принимались только на заседаниях административных комиссий отдельно в каждом муниципалитете.

«Подписанное между регионом и МВД соглашение дает сотрудникам полиции право административного воздействия на нарушителей, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, а именно — по статьям 3.15 и 3.19 регионального КоАП», — уточнил вице-губернатор.

Напомним, в декабре 2020 года депутаты Законодательной Думы Томской области приняли законопроект, предусматривающий ответственность за нарушения прав на отдых. Сумма штрафов для граждан утверждена в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей, для должностных лиц — от трех до пяти, для юрлиц — от пяти до десяти тысяч рублей. За повторные нарушения — от двух до пяти, от пяти до пятнадцати и от десяти до двадцати тысяч рублей соответственно.

За полгода действия закона в числе частых его нарушений отмечается использование звуковоспроизводящей аппаратуры и звукоусиливающих технических средств.

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