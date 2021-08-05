ТДСК готова начать строительство микрорайона «Южные ворота-2» под Томском в 2023 году

5 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) планирует вложить от 50 до 70 млрд рублей в строительство очередного жилого микрорайона в южной части Томска. Компания готова приступить к строительству в 2023 году, если в текущем году будет решен вопрос с функциональной зоной земельного участка, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на генерального директора ТДСК Александра Шпетера.

Новый микрорайон будет называться «Южные ворота-2». Застройщик пока не приступил к его проектированию, поскольку до конца не решен вопрос с земельным участком.

«Дума Томского района принимала решение (о переводе земельного участка в зону многоэтажной застройки — ИФ), но нашли ошибку, и все это кино начинается заново. Проектирование мы начнем, как только будет решен вопрос с землей. (. . .) Депутаты должны горой стоять за это дело, а они ищут блох. Но проблема, я думаю, решаема. Ошибка должна быть исправлена и все», — сказал Шпетер.

Он отметил, что в планируемом микрорайоне будет построено около 600 тыс. кв. м жилья в домах переменной этажности, в том числе высотой 17 и 25 этажей. Шпетер также добавил, что компания готова подготовить проектную документацию за 2022 год.

Как сообщалось, в 2018 году ТДСК купила почти 105 га земли вблизи южной окраины Томска. На момент покупки участок был предназначен для размещения сельхозугодий. Земля находится в непосредственной близости от микрорайона «Южные ворота», рассчитанного на 30 тыс. человек, строительство которого с 2015 года также ведет ТДСК. На начало 2021 года в микрорайоне были возведены 22 многоквартирных дома.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

Согласно списку аффилированных лиц, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат думы Томской области Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

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