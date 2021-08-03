Томичи могут принять участие в «Марафоне добра» и помочь бездомным животным

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2021 // Фото: vk.com/marafon_dobra_tomsk

В Томске стартовал «Марафон добра», приуроченный к «Международному дню бездомных животных», который отмечается ежегодно в третью субботу августа, сообщает организатор — благотворительный фонд «Зоозащита Томск».

С помощью марафона организаторы хотят не только привлечь внимание к проблеме бездомных животных, но и помочь тем четвероногим, кто еще не нашел свой дом.

«Формат марафона мы выбрали именно потому, что его можно продлить на целый месяц, с 1 по 31 августа. В течение этого времени мы будем выкладывать разные задачи для участников. Они будут несложными и и будут представлять собой какие-то добрые дела. Так мы хотим показать, что каждый, совершая даже какие-то небольшие действия, может помочь нашим младшим друзьям. Стать участником марафона можно в любой момент», — рассказали организаторы.

Задания публикуются в группе марафона «ВКонтакте». В первом задании участникам предложили рассказать о своем опыте помощи бездомным животным, во втором — завести дома емкость для сбора пластиковых крышек, которые можно сдать на переработку. С каждого килограмма сданного сырья подопечные фонда «Зоозащита Томск» получат по 5 рублей в рамках благотворительного проекта.

У волонтеров «Марафона добра» уже есть опыт проведения подобных мероприятий. Так, в 2018 году состоялся автопробег, проходили уроки доброты. В настоящее время проводить что-то подобное сложно, поэтому пока о том, как можно помочь бездомным животным, волонтеры рассказывают в группе «ВКонтакте».

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