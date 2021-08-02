Заместитель гендиректора «Томского пива» предстанет перед судом

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2021 // Фото: unsplash.com

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении заместителя генерального директора ОАО «Томское пиво», сообщает информационно агентство «Интерфакс-Сибирь, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По версии следствия, в период с февраля по май 2016 года заместитель генерального директора по правовым вопросам путем обмана и злоупотребления доверием местного предпринимателя обеспечил передачу двух земельных участков, расположенных в Томске, в собственность ОАО „Томское пиво“ по заниженной цене. Ущерб составил более 1,3 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Томской области, взамен он обещал оказать помощь со стороны мэра Томска в решении вопроса об изменении территориальной зоны другого земельного участка, принадлежащего потерпевшему, где планировалась жилищная застройка. При этом обвиняемый не имел возможности повлиять на решение мэра.

Замгендиректора инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), дело возбудили по материалам ФСБ.

Как сообщалось ранее со ссылкой на информированный источник, потерпевшим по делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по уголовному делу о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна.

По данным следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски.

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