В Томске на площадке штаба по общественному наблюдению прошел круглый стол «Сентябрь-2021: градус конкуренции»

27 июля 2021 / Партнерский материал / Фото: Евгений Тамбовцев

В Томске 26 июля на площадке штаба по общественному наблюдению прошел круглый стол «Сентябрь-2021: градус конкуренции». Участники круглого стола обсудили основные моменты сотрудничества палаты и партий. Особый акцент в обсуждении получила подготовка квалифицированных наблюдателей на период голосования. Мероприятие стало своего рода подведением итогов промежуточной трехмесячной работы штаба.

Первое заседание штаба по общественному наблюдению за предстоящими в сентябре 2021 года выборами состоялось в Общественной палате Томской области еще 1 марта. Идея Общественной палаты РФ по созданию подобной структуры, призванной выработать единый механизм деятельности региональных общественных штабов в дни голосования, была поддержана в Томске. Членами штаба стали известные в регионе люди – юристы, представители крупных общественных организаций, областной избирательной комиссии, эксперты. Первым делом штаба по общественному наблюдению за выборами стало инициирование подписания соглашений между Общественной палатой и политическими партиями. В апреле 2021 года такие соглашения были подписаны между палатой и Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, партией «Справедливая Россия – За правду» и партией «Единая Россия». Под патронажем членов штаба обучение для работы на предстоящих выборах депутатов в Государственную думу РФ и Законодательную думу региона прошли 2 316 наблюдателей.

Население Томской области – 1 млн 70 тыс. 339 человек – делится практически на две равные части. Одна проживает в самом областном центре – 568 508 человек, и 501 831 человек – жители районов. При этом леса занимают 63 процента обширной территории региона, 28,9% - болота. Здесь же находится крупнейшее в мире Васюганское болото, близ которого располагается несколько муниципальных образований. Но труднодоступность многих районов не стала препятствием для охвата населенных пунктов, в которых штабисты работали с будущими наблюдателями.

– То, что предстоящие выборы будут невероятно конкурентными, – поделился впечатлениями от общения с наблюдателями член штаба Дмитрий Шенбергер, председатель совета Томского союза собственников жилья, – чувствуется уже даже по настрою людей. Интересные вопросы, желание получить на них развернутые ответы. В Зырянском районе был задан вопрос, как поступать, если на выездном голосовании (когда избиратели по каким-то причинам решают голосовать на дому) членом участковой комиссии уже далеко от участка вдруг становится известно, что урна для голосования не опечатана? У нас даже своего рода деловая игра случилась – к обсуждению проблемы подключились все. В итоге сами же наблюдатели вынесли верный вердикт – немедленно вернуться с урной на избирательный участок, опечатать ее и только после этого приступить к процедуре голосования.

— В условиях, когда томичи не доверяют выборам, нашей главной задачей становится любыми способами защитить голоса избирателей. И для решения этой задачи мы сотрудничаем со всеми, кто готов и способен нам в этом помогать. Именно поэтому мы подписали соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Томской области. Можно критиковать институты гражданского общества, а можно сотрудничать и объединяться для общей цели. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» предпочитает конструктивное сотрудничество. Мы сотрудничаем с Общественной палатой по подготовке наблюдателей на выборы и очень надеемся, что это сотрудничество принесет свои позитивные плоды. В Томской области более семисот избирательных участков, и подготовка наблюдателей – это важная часть подготовки к выборам. Приглашаю неравнодушных граждан принять участие в защите голосов томичей. Для этого нужно записаться в наблюдатели, пройти обучение и получить направление на свой избирательный участок. Это будет лучший ответ безразличию к своему будущему и будущему своей страны, — считает Галина Немцева, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Томской области.

Другой участник круглого стола, член штаба Анатолий Долгов, председатель региональной общественной организации участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС «Союз Чернобыль», имел возможность провести школу наблюдателей в закрытом городе атомщиков Северске. И столкнулся на встрече с наблюдателями с такой проблемой – имеет ли гражданин право голосовать по загранпаспорту, если его российский документ находится на обмене или утерян. Выяснилось, что, если члены участковой избирательной комиссии идентифицировали человека по документу и фамилия избирателя находится в списке голосующих, то нет никаких препятствий для исполнения им конституционного права.

– Мне пришлось знакомить будущих наблюдателей с выборным законодательством, с порядком проведения выборов, с узкими местами, с различными конфликтными ситуациями, – рассказал коллегам по штабу Анатолий Долгов. – Ведь среди наблюдателей люди разных возрастов, разных жизненных позиций, разного общественного статуса.

Александр Куприянец, секретарь Томского регионального отделения партии «Единая Россия», считает:

— Все партии заинтересованы в том, чтобы голосование в сентябре прошло открыто и честно, строго в рамках закона, так, чтобы его результат ни у кого не вызывал сомнений. Со своей стороны «Единая Россия» постарается это обеспечить. У нас есть большой опыт работы в ходе избирательных кампаний, в том числе, по наблюдению за ходом голосования в день выборов. Прежде чем приступить к работе, каждый наблюдатель проходит обучение. Наши наблюдатели уже имеют солидный опыт, неоднократно принимали участие в наблюдениях на выборах различного уровня. На муниципальных выборах в прошлом году партия направила наблюдателей на все избирательные участки – их было более 200. В этом году мы подготовим уже более 700 человек, чтобы продолжить эффективную работу по контролю за соблюдением избирательных прав граждан. Уверен, подписание соглашения о сотрудничестве между региональными отделениями политических партий и Общественной палатой Томской области будет способствовать улучшению качества наблюдения и легитимации всего избирательного процесса на выборах в сентябре 2021 года.

Обсудили участники круглого стола и адаптацию положения о порядке назначения наблюдателей Общественной палатой под условия региона. Если несколько кандидатов в наблюдатели претендуют на одно место, кому отдать предпочтение? Конечно же, тому, кто прошел обучение. Сколько наблюдателей может находиться на одном участке? Не более одного на каждый день голосования.

— На политическом небосклоне наша партия не новичок, и мы прекрасно знаем, как важно иметь на каждом избирательном участке грамотных, квалифицированных, компетентных наблюдателей, которые четко отслеживали бы все этапы выборного процесса: и как избиратель ведет себя непосредственно во время выборов кандидата из списка, как опускает бюллетень в урну, какие вопросы при этом задает.

Мы заинтересованы в том, чтобы наблюдатели находили оптимальные решения в возможных спорных ситуациях на участках. Все это мы и учитывали при заключении соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой, — отметил Виктор Гринев, председатель Томского регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

С избиркомом Общественная палата Томской области тесно сотрудничает уже на протяжении трех лет. Зимой 2017-го структуры подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации избирательных прав, организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав и развития правовой культуры и электоральной активности избирателей Томской области. Опыт такого взаимодействия показал свою эффективность и лег в основу нынешнего сотрудничества. Продолжатся обсуждения темы в середине августа. Тогда же планируется подвести первые итоги формирования института наблюдателей в Томской области.

Текст: Анна Серебрякова по материалам Общественной палаты Томской области

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