Осужденные Новосибирска поддержали российских олимпийцев флешмобом
29 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: atas.info
Осужденные женской ИК в Новосибирске устроили флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, сообщает atas.info.
Девушки в синих юбках и белых футболках вышли на площадку с помпонами для черлидинга и станцевали под ремикс русской народной песни «Калинка-Малинка».
Как сообщили в УФСИН по НСО, участницы флешмоба посещают кружки художественной самодеятельности в учреждении, а также смотрят все трансляции с Олимпиады. В конце танца девушки пожелали побед российским спортсменам.
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