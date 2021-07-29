Осужденные Новосибирска поддержали российских олимпийцев флешмобом

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2021 // Фото: atas.info

Осужденные женской ИК в Новосибирске устроили флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, сообщает atas.info.

Девушки в синих юбках и белых футболках вышли на площадку с помпонами для черлидинга и станцевали под ремикс русской народной песни «Калинка-Малинка».

Как сообщили в УФСИН по НСО, участницы флешмоба посещают кружки художественной самодеятельности в учреждении, а также смотрят все трансляции с Олимпиады. В конце танца девушки пожелали побед российским спортсменам.

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