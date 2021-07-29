На выходные в Томске перекроют участки ул. Гагарина и пр-та Кирова

29 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В связи с ремонтными работами с вечера 30 июля до 1 августа в Томске участки некоторых улиц будут закрыты для движения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так с 22 часов 30 июля до 14 часов 1 августа в Томске будет перекрыто движение по ул. Гагарина на участке от пр. Фрунзе до пер. Спортивного. Здесь бригады АО «ТомскРТС» будут выполнять работы по капитальному ремонту тепломагистрали № 2Н.



С 21 часа 30 июля до 14 часов 1 августа теплоэнергетики проведут восстановительные работы по возобновлению подачи горячей воды на тепломагистрали № 1. В связи с этим движение транспорта приостановят по нечетной стороне пр. Кирова на участке от пл. Дзержинского до пл. Кирова.



Также с 9 до 23 часов 31 июля специалисты ИП Углицкий будут вести работы по текущему ремонту участка трубопровода ливневой канализации на ул. Новосибирской в районе дома № 32. В связи с этим движение транспорта около указанного дома будет ограничено.

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