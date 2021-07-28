В Томске пройдет благотворительная фотосессия в поддержку пункта передержки собак

В субботу, 31 июля, волонтеры фонда «Зоозащита Томск» приглашают горожан на благотворительную фотосессию. Вырученные средства пойдут на строительство нового пункта передержки собак.

Как сообщают организаторы, фотосессия будет проводиться в поле рядом со старым пунктом передержки. Участники могут самостоятельно продумать свой образ. За полчаса съёмки они получат 10 — 15 обработанных фотографий от приглашённых фотографов.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо написать сообщение в группу фонда ВКонтакте. А после — внести благотворительное пожертвование в размере от 200 рублей. Но сделать это можно будет и на месте съемки.

В апреле 2021 года появилась информация о том, что находящиеся на окраине микрорайона Сосновый бор организации будут вынуждены покинуть текущее место расположения до конца лета. Среди прочего, на данной территории размещен Пункт передержки собак благотворительного фонда «Зоозащита Томск». До 31 августа зоозащитникам необходимо обустроить временный дом для своих подопечных на новом месте. Для этого требуется большая финансовая поддержка, помощь руками и транспортом.

Подробнее об истории вопроса, ходе подготовки к переезду и животных, содержащихся на попечении БФ «Зоозащита Томск» можно прочитать в группе ВКонтакте «Строим новый Пункт передержки собак». Здесь также размещены платежные данные. Пожертвования на строительство принимаются только на расчетный счет организации: по банковским реквизитам или через специальный qr-код. Отчеты о поступлении и расходовании средств также будут опубликованы в соцсетях организации.

Пункт передержки — это место временно пребывания безнадзорных животных. Здесь собаки проходят необходимые ветеринарные процедуры: обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию/кастрацию, чипирование, при необходимости — лечение. Волонтёры занимаются приучением постояльцев Пункта к амуниции, играм и прогулкам, а также поиском нового дома и надежного хозяина для каждого подопечного.

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