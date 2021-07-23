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Завтра мобильный пункт вакцинации откроется в томском микрорайоне Зеленые горки

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, Зеленые горки пункт вакцинации поставить прививку укол Завтра мобильный пункт вакцинации откроется в томском микрорайоне Зеленые горки

Завтра, 24 июля, в Томске мобильный пункт вакцинации МСЧ №2 сменит локацию. Он переедет с ТЦ «Манеж» на супермаркет SPAR по адресу ул. Архитекторов, 2.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, причиной переезда стали многочисленные просьбы жителей микрорайоны Зеленые Горки. Они смогут поставить прививки у супермаркета с 10.00 до 18.00.

Напомним, сегодня в Томске открылись два дополнительных пункта вакцинации. Ознакомиться с графиком их графиком работы можно здесь.

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