Самолет АН-28 пропал в Томской области
16 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Википедия
В Томской области пропал самолет АН-28 авиакомпании «СиЛА» совершавший рейс Кедровый — Томск, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о срабатывании аварийного маяка поступило в 17.00. Маяк сработал над Бакчарским районом.
На борту находились предварительно 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа)
На поиск пропавшего самолета направлены три вертолета Ми-8.
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