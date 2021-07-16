Самолет АН-28 пропал в Томской области

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2021 // Фото: Википедия

В Томской области пропал самолет АН-28 авиакомпании «СиЛА» совершавший рейс Кедровый — Томск, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о срабатывании аварийного маяка поступило в 17.00. Маяк сработал над Бакчарским районом.

На борту находились предварительно 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа)

На поиск пропавшего самолета направлены три вертолета Ми-8.

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