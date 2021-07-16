Руководитель департамента финансов администрации Томска Ирина Ярцева покидает свой пост

16 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Заместитель мэра, начальник департамента финансов администрации Томска Ирина Ярцева покидает свой пост в связи с переездом в другой регион, сообщает пресс-служба мэрии.

Ирина Ярцева проработала в мэрии 25 лет. Она начала работать в администрации после окончания Томского госуниверситета в 1996 году. В том же году была принята в Финансовое управление мэрии Томска на должность ведущего экономиста бюджетного отдела. В 1998 году переведена на должность главного экономиста бюджетного отдела управления финансов администрации Томска, в 2002 году - на должность председателя комитета по бюджету департамента финансов администрации Томска. В 2008 году назначена на должность заместителя начальника департамента финансов администрации Томска, с сентября 2009 года – начальник департамента финансов администрации Томска.

С декабря 2017 –заместитель мэра – начальник департамента финансов. Кандидат экономических наук.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: