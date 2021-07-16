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Медведи нападают на скот и разоряют ульи в Томской области из-за недостатка корма и обилия гнуса в лесах

Томские новости, медведи нападение корм шатуны происшествия Медведи нападают на скот и разоряют ульи в Томской области из-за недостатка корма и обилия гнуса в лесах

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области с начала июля выдал уже восемь разрешений на регулирование численности медведей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента Максима Даниленко.

«Зачастую люди просто видели следы медведей около населенных пунктов и сообщали нам об этом, но бывали и более серьезные случаи. Так, в окрестностях деревни Первомайка Колпашевского района медведь напал на овец и несколько из них задавил насмерть», — сказал Даниленко.

Кроме того, в селе Салтанаково Томского района косолапый разорил улей, а в окрестностях поселка Лисицыно Верхнекетского района другой медведь напал на корову, которой удалось выжить.

По данным облдепартамента, следы медведей видели не только у населенных пунктов, но и у Белоярского газоконденсатного месторождения ООО «СН-Газодобыча», у карьера по добыче красной глины около поселка Сухоречье в Томском районе и у вахтового поселка «Леспромхоз-Тегульдетский».

Даниленко высказал мнение, что медведи приближаются к местам проживания и жизнедеятельности человека из-за недостатка корма и большого количества гнуса в лесах — в населенных пунктах косолапых привлекают свалки бытовых отходов.

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