Правительство выделит более 50 млн рублей на завершение строительства проблемного дома в Томске

13 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске достроят проблемный дом на пр. Мира, 33. На эти цели будет выделено более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Готовность дома, который должны были сдать в 2007 году, составляет 60%. Федерация выделит на его достройку 51,7 млн рублей. Еще 10,5 млн рублей направит областная казна.

В пресс-службе отмечают, что в ближайшее время в арбитражном суде будет решаться вопрос о передаче земельного участка и находящегося на нем долгостроя фонду защиты прав дольщиков. После этого будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

«Что касается долгостроя на Нижнем, 49 (блоки А, В, Е), по которому в конце 2020 года также принято решение о достройке, то сегодня здесь завершены конкурсы по выбору подрядчика для проведения технического обследования, инженерных изысканий и разработки проектной документации. Томская компания «Облстройинвест» приступила к работам, они должны быть завершены до конца года», — отметил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Многоквартирный дом по пр. Мира, 33 в Томске возводил инвестиционный строительный кооператив «Томскстрой», сдача дома планировалась на 2007 год. Однако в 2013 году застройщик был признан банкротом, после этого достройку вел ЖСК «Простор», который также был признан банкротом в 2020 году.

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