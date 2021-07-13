Томские ученые нашли способ вдвое ускорить заживление переломов

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2021 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политеха сумели найти способ удвоить скорость восстановления поврежденных костей с помощью имплантатов, созданных на 3D-принтере, сообщает пресс-служба ТПУ.

Исследователям удалось определить оптимальные структурные параметры титановых имплантатов, производимых с помощью 3D-печати. Они также предложили методику их усовершенствования с помощью биоактивного кальций-фосфатного покрытия, обеспечивающее ускоренное восстановление поврежденных костей.

«Наше покрытие уже успешно применяется во всемирно известном травматологическом Центре Илизарова — имплантаты с ним установлены более чем 400 пациентам от 6 до 50 лет из России, Франции и других стран. Также успешно они используются в ветеринарной практике. По результатам совместных исследований со специалистами центра до сих пор не наблюдалось ни одного случая отторжения организмом наших имплантатов, а скорость восстановления нормальной структуры костей и мышц благодаря покрытию выросла вдвое», — рассказывает доцент научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов.

Особенность разработки ученых Томского политеха заключается в комбинировании нескольких методов модифицирования материала. Это позволяет персонифицировать имплантаты не только по форме, но и по физико-химическим и биологическим свойствам, что необходимо при лечении сложных патологий и травм.

«В этой работе мы совместили ряд методов: микродуговое оксидирование позволило сформировать на поверхности титана пористое кальций-фосфатное покрытие, затем покрытие пропитали биоразлагаемым материалом, который служит контейнером для лекарств и биоактивных веществ, улучшающих приживаемость имплантата, и, наконец, плазменной обработкой методом магнетронного напыления материалу были приданы оптимальные свойства для разрастания на нем живых клеток», — пояснил Сергей Твердохлебов.

Для оптимизации свойств изделия и сокращения объема дорогостоящих экспериментов политехники в работе использовали компьютерное моделирование процесса выхода лекарственных препаратов, размещаемых на имплантате. Это, по словам ученых, ускорит выход новых типов имплантатов на рынок.

Работа над исследованием проводится в рамках федеральной целевой программы совместно с индустриальным партнером — компанией ООО «ОСТЕОМЕД-М».

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