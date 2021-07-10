Сборная России победила на Чемпионате мира по плаванию в ластах в Томске

10 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершился чемпионат мира по подводному спорту. Победителем медального зачета стала команда RUF Российской подводной федерации.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, по итогам соревнований российские спортсмены завоевали 28 медалей, из которых 12 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых, и заняли первое место в командном зачёте. Вторыми стали подводники из Венгрии – на их счету 14 медалей, в том числе пять золотых. Третье место заняла сборная Китая с 13 медалями, из них также пять золотых.

В заключительный день соревнований, 8 июля, чемпионкой мира в нырянии в ластах 50 метров стала китаянка Ху Яояо, томичка Алена Паршина заняла второе место. У мужчин в этой дисциплине победил спортсмен из Южной Кореи Ли Дон Джин, Владимир Журавлев из Новосибирской области стал бронзовым призёром.

В плавании в ластах на 800 метров победу одержали Иоанна Шикора (Германия) и Олексий Захаров (Украина). Мария Патласова из Новосибирской области в этом виде программы завоевала серебро.

В мужской и женской эстафетах 4х100 метров (плавание в ластах) чемпионами мира стали российские спортсмены. В составе команд выступили томские подводники Алёна Паршина, Александра Скурлатова, Василий Пушкарёв и Егор Качмашев.

Сразу после чемпионата мира по подводному спорту в Томске пройдут международные студенческие соревнования. Первые старты состоятся сегодня, 9 июля. По итогам этих соревнований спортсмены получат право выступить на Всемирных играх 2022 года в американском Бирмингеме.

В субботу, 10 июля, в центре водных видов спорта «Звёздный» стартует чемпионат мира по спортивному дайвингу.

Фото: Серафима Кузина

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