Сборная России победила на Чемпионате мира по плаванию в ластах в Томске
В Томске завершился чемпионат мира по подводному спорту. Победителем медального зачета стала команда RUF Российской подводной федерации.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, по итогам соревнований российские спортсмены завоевали 28 медалей, из которых 12 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых, и заняли первое место в командном зачёте. Вторыми стали подводники из Венгрии – на их счету 14 медалей, в том числе пять золотых. Третье место заняла сборная Китая с 13 медалями, из них также пять золотых.
В заключительный день соревнований, 8 июля, чемпионкой мира в нырянии в ластах 50 метров стала китаянка Ху Яояо, томичка Алена Паршина заняла второе место. У мужчин в этой дисциплине победил спортсмен из Южной Кореи Ли Дон Джин, Владимир Журавлев из Новосибирской области стал бронзовым призёром.
В плавании в ластах на 800 метров победу одержали Иоанна Шикора (Германия) и Олексий Захаров (Украина). Мария Патласова из Новосибирской области в этом виде программы завоевала серебро.
В мужской и женской эстафетах 4х100 метров (плавание в ластах) чемпионами мира стали российские спортсмены. В составе команд выступили томские подводники Алёна Паршина, Александра Скурлатова, Василий Пушкарёв и Егор Качмашев.
Сразу после чемпионата мира по подводному спорту в Томске пройдут международные студенческие соревнования. Первые старты состоятся сегодня, 9 июля. По итогам этих соревнований спортсмены получат право выступить на Всемирных играх 2022 года в американском Бирмингеме.
В субботу, 10 июля, в центре водных видов спорта «Звёздный» стартует чемпионат мира по спортивному дайвингу.
Фото: Серафима Кузина
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».