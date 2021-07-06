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Строгановская библиотека и автограф Гоголя: премьер-министр посетил Музей книги Научки ТГУ

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Сегодня, 6 июля, в ходе рабочего визита премьер-министр Михаил Мишустин совместно с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым посетили Музей книги Научной библиотеки Томского госуниверситета. В ходе экскурсии ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор Научки Артем Васильев рассказали гостям об уникальном собрании книг в фондах учреждения.

Министр науки и высшего образования РФ, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор Научной библиотеки ТГУ Артём Васильев.
Фото: Владимир Дударев

«У нас более 120 тыс. редких книг и по уникальности и разнообразию мы можем конкурировать с любой из министерских библиотек России. Ответ в истории — на университет жертвовали великие люди 19 века, в частности Александр Строганов, который подарил нам свою родовую библиотеку», — рассказал Артем Васильев.

Директор Научной библиотеки ТГУ Артём Васильев, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Фото: Владимир Дударев

Подпись к фото — Рукописный документ, связанный с периодом освоения Сибири — роспись из кузнецкой таможни

После этого гостям показали одну из жемчужин коллекции музея и главных книг 18 века — энциклопедию Дидро и Д`Аламбера (XVIII век).

В НБ ТГУ хранится два полных комплекта — 35 томов в каждом. Это, своего рода, свод технологий того времени, которым можно было пользоваться дворянам, владевшим книгой. Эдуард Галажинский отметил: в свое время за один том такой энциклопедии «могли дать небольшую деревню с 50 душами».

Также премьер-министру показали книги из личной библиотеки Василия Жуковского — наставника цесаревича Александра II. Уникальные экземпляры сохранили пометки бывшего владельца.

Отдельно были представлены исследования и образовательный процесс, который сегодня ведет отдел редкой книги. В частности, портал «PRO Сибирь», где будут собраны все источники по истории и культуре Сибири, не только томские, но и из музеев, архивов и библиотек других ведомств. Здесь же идет разработка инструментов для исследователей. Благодаря им, можно комментировать книги, делиться ими или работать совместно с другими исследователями. Но основное то, что проект позиционируется в рамках гражданской науки. В вузе хотят, чтобы в развитии этого проекта участвовали граждане со всей России и рассчитывают, что присоединившиеся к нему волонтеры помогут в распознавании и оцифровке текстов.

Мишустину также показали книгу с автографом Гоголя, первое издание Евгения Онегина и рассказали о меценатах, которые приняли участие в судьбе библиотеки, хотя и не были купцами-миллионерами.
Фото: Владимир Дударев

В конце экскурсии премьер-министр оставил запись в книге почетных гостей.

— Спасибо всем, кто бережно собирает и сохраняет уникальную историю России. Здесь можно познакомиться с редкими экземплярами разных эпох и веков. Удачи в продолжении этого замечательного проекта. Процветания России, — написал Мишустин.

Кстати, 130 лет назад свой автограф при посещении библиотеки оставил и цесаревич Николай.
Фото: Владимир Дударев

Президент РФ Владимир Путин в 2001 году также оставил свою подпись в книге почетных гостей.
Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев

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